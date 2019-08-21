В Совфеде призвали не преувеличивать значимость формата G8

В мировой политике на сегодня не стоит преувеличивать возможности какого-то одного формата, даже такого авторитетного как «большая восьмерка», рассказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Накануне, 20 августа, президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в «большую восьмерку», так как многие темы на повестке дня международного клуба касаются Москвы. В тот же день стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом предлагал ему пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

«Мир действительно стремительно меняется. В том числе трехсторонние отношения в треугольнике Россия–США–Китай могли бы быть колоссально полезными для современного мира, если бы такой формат существовал», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что Россия — это государство, без которого невозможно решать глобальные проблемы безопасности и экономического партнерства в мире и Европе, в частности.

Поэтому возвращение Москвы в полноформатном режиме в G8 будет отвечать запросам времени и интересам всех, кто хотел бы начать «разруливать накопившиеся завалы» в современных международных отношениях, отметил политик.

При этом, если Россию не пригласят в «большую восьмерку» на 2020 год, сама Москва просить об этом не будет. «Мы туда не скребемся и не стучимся. Если нас где-то не приглашают, мы знаем причины. Как правило, это следствие нашей принципиальной политической линии», — заключил Морозов.

Президент России Владимир Путин ранее в августе отмечал, что формата G8 на сегодняшний день не существует, поэтому вернуться в клуб у России возможности нет. Тем не менее Москва открыта для контактов и ждет членов «семерки» в гости «в любое время».