Косачев заявил об опасности возвращения России в «большую восьмерку»

Возвращение России в «большую восьмерку» может быть целесообразным только в том случае, если остальные члены международного клуба не объединятся по принципу «семь против одного». Такого мнения придерживается глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор напомнил, что страны G7 ввели против России санкции, поэтому возвращение стало бы признанием неравенства прав и возможностей участников формата. Однако даже если ограничения снимут, то члены клуба наверняка будут «коллективно убеждать признать все прелести западного мироустройства, <…> отодвинув на второй план собственные национальные интересы и наших партнеров».

«На мой взгляд, возвращение России в «семерку» имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки «семь против одного». А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?» — написал Косачев на своей странице в Facebook в среду, 21 августа.

Сенатор уверен, что Индия и Китай имеют всё необходимое для подключения к формату, хотя в обеих странах в подобных переговорах не заинтересованы. Однако расширение «семерки» до «десятки» стало бы «мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы».

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в «большую восьмерку», так как многие темы на повестке дня международного клуба касаются Москвы. В тот же день стало известно, что лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре в Трампом предлагал ему пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Однако российский лидер Владимир Путин ранее отмечал, что формата G8 на сегодняшний день не существует, поэтому вернуться в клуб у России возможности нет. Тем не менее Москва открыта для контактов и ждет членов «семерки» в гости «в любое время».