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Косачев заявил об опасности возвращения России в «большую восьмерку»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Возвращение России в «большую восьмерку» может быть целесообразным только в том случае, если остальные члены международного клуба не объединятся по принципу «семь против одного». Такого мнения придерживается глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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Сенатор напомнил, что страны G7 ввели против России санкции, поэтому возвращение стало бы признанием неравенства прав и возможностей участников формата. Однако даже если ограничения снимут, то члены клуба наверняка будут «коллективно убеждать признать все прелести западного мироустройства, <…> отодвинув на второй план собственные национальные интересы и наших партнеров».

«На мой взгляд, возвращение России в «семерку» имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки «семь против одного». А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?» — написал Косачев на своей странице в Facebook в среду, 21 августа.

Сенатор уверен, что Индия и Китай имеют всё необходимое для подключения к формату, хотя в обеих странах в подобных переговорах не заинтересованы. Однако расширение «семерки» до «десятки» стало бы «мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы».

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в «большую восьмерку», так как многие темы на повестке дня международного клуба касаются Москвы. В тот же день стало известно, что лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре в Трампом предлагал ему пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Однако российский лидер Владимир Путин ранее отмечал, что формата G8 на сегодняшний день не существует, поэтому вернуться в клуб у России возможности нет. Тем не менее Москва открыта для контактов и ждет членов «семерки» в гости «в любое время».

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