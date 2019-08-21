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Пушков рекомендовал Трампу перед рассуждениями о G8 вспомнить про санкции

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в поддержку возвращения России в G8.

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Накануне американский лидер заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы целесообразным, поскольку многие темы, обсуждаемые внутри международного клуба, касаются Москвы.

В свою очередь, Пушков назвал мысль американского президента здравой и верной, но при этом он задался вопросом, как подобные заявления можно сочетать с экономическими ограничениями.

«Остается лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России. Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать», — написал он.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня. Во время мероприятия Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7.

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