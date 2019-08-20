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Трамп поддержал идею возвращения России в G7

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп поддержал идею возвращения России в «большую семерку». Об этом глава Белого дома заявил на встрече с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом.

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«Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла (в G7 — Ред.)» — цитирует республиканца во вторник, 20 августа, телеканал CNN.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что «большой восьмерки» в настоящее время не существует, поэтому возвратиться в эту организацию нет возможности.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате «большой семерки».

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня 2018 года. Во время мероприятия президент США неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.

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