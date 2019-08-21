СМИ сообщили о приглашении России на саммит G7 в 2020 году

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора предложил американскому лидеру Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Об этом 21 августа сообщает телеканал CNN.

В свою очередь президент США согласился с мнением своего французского коллеги и выразил намерение поднять этот вопрос на саммите в Биаррице.

Накануне американский лидер заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы целесообразным, поскольку многие темы, обсуждаемые внутри международного клуба, касаются Москвы.

На это предложение отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, идея верная, однако «начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня. Во время мероприятия Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7.