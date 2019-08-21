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В Германии назвали условие возвращения России в G8

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Panoramic
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Россия может вернуться в G8 в случае устранения причин, по которым произошло исключение. Об этом в среду, 21 августа, сообщил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт.

«Вы знаете о сегодняшнем положении, обе ситуации (в Крыму и Донбассе. — Ред.) сохраняются, таким образом, решение партнеров по G8 остается в силе», — цитирует главу кабмина ФРГ «РИА Новости».

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По его словам, об изменении формата можно будет говорить только в случае «устранения этих причин». Зайберт отметил, что в Берлине «приняли к сведению, что президент США хочет поднять эту тему в Биаррице, там состоится обсуждение».

Ранее 21 августа источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «большой восьмерки», которая сейчас является «семеркой».

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения России в «большую восьмерку», назвав его целесообразным.

Накануне президент России Владимир Путин сказал, что возвращение в G8 невозможно, поскольку в настоящее время «восьмерки» не существует.

В июне заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков назвал вопрос присоединения России к G7 неактуальным, а сам формат — устаревшим.

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