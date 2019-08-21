Киев назвал возвращение России в G8 поражением Украины

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что возвращение России к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева. Об этом в среду, 21 августа, он написал на своей странице в Twitter.

«Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыма станет поражением Украины», — отметил Кириленко, добавив, что украинские партнеры восприняли смену власти в стране как изменение отношений с РФ. По его словам, об этом свидетельствует заявление о предполагаемом возвращении России к работе в группе ведущих стран мира.

В свою очередь, в МИД России подчеркнули, что вопрос о возвращении РФ в G8 следует перенести «из публично-развлекательной «в профессиональную сферу».

Ранее 21 августа источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «большой восьмерки», которая пока что является «семеркой». 20 августа Трамп высказался по этому поводу, назвав идею целесообразной.

За день до этого президент России Владимир Путин сказал, что возвращение в G8 невозможно, поскольку в настоящее время «восьмерки» не существует.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате «большой семерки».

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня 2018 года. Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.