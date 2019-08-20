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Трамп рассказал о причинах исключения России из G8

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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США могли настоять в свое время на исключении России из «большой восьмерки» (G8) из-за того, что президент России Владимир Путин «переиграл» главу Белого Дома Барака Обаму. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во вторник, 20 августа,

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отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Я полагаю, что президент Обама — из-за того, что Путин его переиграл — подумал: нехорошо, что Россия в (G8. — Ред.), так что он захотел, чтобы Россию исключили», — цитирует его ТАСС.

При этом Трамп добавил, что России целесообразней находиться в составе G8, поскольку многие темы, обсуждаемые в этом международном клубе, касаются Москвы.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня. Во время мероприятия Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7.

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