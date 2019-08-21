Американист указал на преграды для возвращения России в G8

Несмотря на желание президента США Дональда Трампа увидеть Россию в «большой восьмерке», существует множество факторов, которые могут помешать восстановлению формата, рассказал «Известиям» эксперт центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин.

Накануне 20 августа Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня международного клуба касаются Москвы. В тот же день стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом предлагал ему пригласить Россию на саммит «большой семерки» в 2020 году.

Украина и выборы президента США, которые пройдут в 2020 году, могут помешать возвращению России в «большую восьмерку», считает Константин Блохин.

«До 2020 года многое может поменяться. Украина может выкинуть сюрприз, который смешает все карты. Ее могут использовать, потому что в США Трамп не символизирует мнение истеблишмента. Есть мнение Трампа по мировым делам, а есть взгляды неоконсерваторов, либеральных интернационалистов, демократов и других», — сказал политолог.

Кроме того, в 2020 году в США пройдут выборы президента, в ходе которых Трамп не сможет активно симпатизировать России.

В то же время политика многих мировых лидеров, включая президента США, «пробуксовывает», и без России многие проблемы решить невозможно, убежден американист.

«В позиции Трампа нет особых симпатий, я вижу здесь рациональную и реалистичную политику в отношении России. Трамп уже пытался подключить Россию к переговорам по Северной Корее. Без России нельзя решить проблемы Ирана, Сирии, той же самой Венесуэлы», — заключил политолог.

Ранее 21 августа официальный представитель МИДа Мария Захарова призвала перенести вопрос о возможном восстановлении формата G8 с участием России из «публично-развлекательной в профессиональную сферу».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня. Во время мероприятия Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7.