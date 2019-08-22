Евросоюз выступил против возвращения России в G8

Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7. Об этом заявил источник в Совете ЕС на брифинге в преддверии саммита глав государств «семерки», который пройдет в Биаррице (Франция) с 24 по 26 августа.

«Идея приглашения России на саммиты «семерки» без предварительных условий была бы контрпродуктивной, это — признак слабости», — цитирует его ТАСС.

По словам собеседника агентства, Евросоюз убежден, что «причина исключения России из «восьмерки» в 2014 году сохраняется и по сей день».

Как заявил другой европейский дипломат, ЕС считает необходимым условием для приглашения России вернуться в «восьмерку» завершение выполнения Минских соглашений.

Как отмечает агентство, он отказался комментировать тот факт, что Москва является не участником Минских соглашений, а гарантом их исполнения, наряду с Германией и Францией.

Источник добавил, что тема возвращения России в объединение не входит в официальную повестку дня саммита лидеров G7, «однако может быть поднята лидерами в разделе отношений с РФ».

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. В тот же день СМИ сообщили, что лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом предлагал ему пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году. Однако позднее Макрон заявил, что возвращение РФ возможно только после урегулирования ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин со своей стороны отмечал, что формата G8 на сегодняшний день не существует, поэтому вернуться в клуб у страны возможности нет. Тем не менее Москва открыта для контактов и ждет членов «семерки» в гости «в любое время».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

В 2015 году лидерами РФ, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.