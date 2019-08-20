Форт четырех морей: Путин и Макрон сошлись по «нормандскому формату»

Переговоры между президентами России и Франции, состоявшиеся 19 августа, играют важную роль, однако для полной нормализации двусторонних отношений необходима отмена антироссийских санкций. Так итоги диалога прокомментировал «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани. В ходе встречи, которая длилась больше 3,5 часов, политики обсудили не только двустороннюю повестку, но и пути решения региональных кризисов. Помимо этого важными темами стали возобновление полноценного диалога между Москвой и ЕС, а также выстраивание общей архитектуры безопасности.

Местом встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона на этот раз стал форт Брегансон на Лазурном Берегу. Владимир Путин прибыл в аэропорт Марселя около четырех часов дня, откуда на российском вертолете отправился в бывшую военную часть. В 60-е годы по желанию генерала Шарля де Голля она была перестроена в президентскую резиденцию.

Выбор для переговоров столь оригинальной площадки, которая находится в шаговой доступности от пляжа и загорающих туристов, предрекал неформальную и открытую беседу глав государств. Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит встретили российского лидера во внутреннем дворике резиденции. Глава РФ вручил букет первой леди Франции и поблагодарил за приглашение.

Мирный процесс

Особое внимание в ходе переговоров было уделено международным проблемам и вопросам безопасности. Россия и Франция — постоянные члены Совбеза ООН, которые непосредственно задействованы в урегулировании многих региональных кризисов. В частности, Москва и Париж оказывают содействие решению конфликта в Донбассе. Оба президента сошлись во мнении, что альтернативы «нормандскому формату» (РФ, Франция, Германия, Украина) нет. Российский лидер также проинформировал своего коллегу о результатах последних телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, Эммануэль Макрон выразил надежду, что в ближайшие недели удастся созвать саммит в «нормандском формате».

После смены власти на Украине есть шанс придать новый импульс Минскому процессу, заявил «Известиям» бывший посол РФ во Франции Александр Орлов. По его словам, России и Франции сейчас необходимо найти способ сподвигнуть нового украинского президента на выполнение взятых Киевом обязательств. Это касается в первую очередь вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и разведения сил и средств на линии соприкосновения.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана. Москва и Париж заинтересованы в сохранении ядерной сделки, в недопущении эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном, а также дестабилизации обстановки в регионе Персидского залива.

Политики обменялись мнениями и о дальнейшем взаимодействии по сирийскому и ливийскому урегулированию. Не исключено, что именно РФ и Франция могут стать инициаторами проведения нового четырехстороннего саммита по Сирии при участии лидеров Турции и Германии. Владимир Путин в ходе переговоров отметил серьезную озабоченность в связи с активностью радикальных группировок в Идлибе.

— И мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда, более того, что особенно опасно, мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира, и это чрезвычайно опасная вещь. Были и неоднократно предпринимались попытки атак нашей военно-воздушной базы на Хмеймиме как раз из Идлибской зоны, поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз, — заявил президент РФ.

Руководители стран также обсудили выстраивание новой архитектуры безопасности после приостановления действия ДРСМД.

— Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне, не мы вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления Договора по стратегическим наступательным вооружениям СНВ-3. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров, хотя наши предложения лежат на столе, — отметил президент РФ.

Сейчас круг тем, в которые погружены две страны, достаточно велик, и урегулирование многих проблем зависит от участия Москвы и Парижа, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

— Вне всякого сомнения при подготовке встречи это всё учитывалось, а переговоры придадут положительную динамику не только двусторонним отношениям, но и решению сложных мировых вопросов, — заявил «Известиям» депутат.

Французское посредничество

В ходе переговоров был затронут вопрос развития дальнейшего сотрудничества между РФ и Евросоюзом с учетом прошедших выборов в Европарламент. Возможно, именно Франция, которая недавно способствовала восстановлению прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, может сыграть ключевую роль в возобновлении конструктивного диалога между Москвой и Брюсселем.

— Я думаю обо всем том, что произошло за последние десятилетия, то, что смогло нас отдалить друг от друга. Я знаю, что Россия — европейская страна до глубины души. И мы верим в эту Европу, которая идет от Лиссабона до Владивостока, — отметил Эммануэль Макрон.

Тем не менее полная нормализация российско-французских отношений возможна только после отмены санкций, уверен депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

— Большинство французов осознают, что продолжение санкционной политики бессмысленно, так как оно не решит крымский вопрос или проблему на Украине. Кроме того, экономические ограничения серьезно ударили по многим французским предпринимателям, в первую очередь в сельскохозяйственной сфере, они потеряли большой рынок сбыта для своей продукции, — подчеркнул он.

По его словам, Франции необходимо проводить независимую политику и отстаивать свои национальные интересы, а не поддаваться давлению США. Парижу также не стоит идти на поводу некоторых европейских стран — Польши или прибалтийских государств, которые выступают против нормализации диалога с Россией.

В Елисейском дворце неоднократно подчеркивали, что переговоры играют особо важную роль, поскольку они проходят в преддверии саммита «большой семерки» (24–26 августа в Биаррице). Французский лидер признался, что для него чрезвычайно важно обсудить с Владимиром Путиным ключевые международные проблемы, которые включены и в повестку встречи лидеров стран G7.

Доверительные отношения

Разумеется, переговоры не обошлись без обсуждения двусторонних связей. Несмотря на санкции, Франция остается важным торгово-экономическим партнером для России. Пятая республика занимает 12-е место во внешнеторговом обороте РФ. По объемам инвестиций Франция находится на пятой строчке среди членов Евросоюза. Накопленные прямые французские капиталовложения в РФ составляют $17,1 млрд, российские во Франции — $3 млрд. Ключевым направлением сотрудничества считается энергетика.

Активно развивается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Так, на 2020 год запланировано проведение во Франции «Русских сезонов».

— Мне бы хотелось, чтобы результатом прошедшей встречи стало установление подлинных человеческих и доверительных отношений между российским и французским президентами. Фактор личной связи исключительно важен в международной политике, — сказал экс-посол Александр Орлов.

По словам дипломата, Эммануэль Макрон всегда с большим уважением относился к Владимиру Путину, о чем свидетельствует в том числе и приглашение российского президента в летнюю резиденцию.

— Он его воспринимает как современного национального лидера, который пользуется большой популярностью в своей стране и сегодня стал самым авторитетным международным лидером. Поэтому для Макрона российский президент своего рода пример, на который он равняется. Естественно, что он это никогда не скажет публично, но это просматривается, — подчеркнул Александр Орлов.

Российский президент, отвечая на вопрос французских СМИ, также прокомментировал протесты в Москве.

— Всё это связано с электоральным циклом, — заявил он. — Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, власти должны обеспечить реализацию этих прав.

Однако «никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеет право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями», резюмировал Владимир Путин.

С момента первой встречи тет-а-тет в Версале в мае 2017 года политики наладили действительно интенсивный диалог. В 2018 году они виделись пять раз. В этом году лидеры провели переговоры на саммите «группы двадцати» в Осаке. Более того, президент Франции 9 мая 2020 года приедет в Москву по случаю празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.