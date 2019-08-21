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Песков заявил об отсутствии обсуждения по теме возврата к G8 в Хельсинки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вопрос возвращения России в формат G8 не обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина и финского лидера Саули Ниинистё. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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Песков также подчеркнул, что мнение о возвращении России в «восьмерку» высказывали только два главы государств G7 — президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон.

«Нужно узнать о настроении остальных членов формата», — отметил дипломат.

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения России в «большую восьмерку». Он назвал такой шаг целесообразным.

19 августа Путин заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» невозможно, так как ее сейчас не существует. При этом он заявил, что страна ждет в гости всех членов G7 и «ничего не исключает».

В июне 2019 года французский президент Эммануэль Макрон призвал европейские страны вести диалог с Россией и постепенно восстанавливать отношения. При этом он отметил отсутствие прогресса по Минским соглашениям, что препятствует восстановлению формата G8.

G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате «большой семерки».

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня 2018 года. Во время мероприятия Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.

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