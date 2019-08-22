СМИ узнали о готовности Японии обсуждать возвращение России в G8

Правительство Японии открыто к обсуждению на саммите G7 во французском Биаррице перспективы возвращения России в объединение. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Японии.

По словам высокопоставленного собеседника агентства, Токио «понимает важность вовлечения России в текущие международные дела».

Он добавил, что власти Японии приняли к сведению недавние заявления президента США Дональда Трампа по вопросу участия России в G8, подчеркнул он.

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения России в «большую восьмерку», назвав его целесообразным. За день до этого президент РФ Владимир Путин сказал, что возвращение в G8 невозможно, поскольку в настоящее время «восьмерки» не существует.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.