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Канада высказалась против возвращения России в G8

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Фото: Global Look Press/David Chapman
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Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против. Об этом в четверг, 22 августа, сообщило агентство Reuters.

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Как рассказал источник, Россию не пригласили на саммит G7 в Биарицце, который состоится в выходные. «Позиция Канады остается той же, что и в прошлом году, когда вопрос уже поднимался. Ответ был отрицательным», — заявил агентству канадский высокопоставленный чиновник.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы.

В тот же день СМИ сообщили, что лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом предлагал ему пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году.

Однако позднее Макрон заявил, что возвращение РФ возможно только после урегулирования ситуации на Украине.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет цели вернуться к формату «большой восьмерки» (G8). По его словам, обсуждение глобальных проблем без участия, например, Китая, Индии и целой группы других стран является не совсем эффективным.

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