МИД призвал перенести вопрос о возвращении РФ в G8 в «профессиональную сферу»

МИД прокомментировал сообщения о возможном восстановлении формата G8 с участием России. Как заявила в среду, 21 августа, официальный представитель ведомства Мария Захарова, данный вопрос следует перенести «из публично-развлекательной «в профессиональную сферу».

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение», — цитирует Захарову «Интерфакс».

Ранее в среду источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «большой восьмерки», которая пока что является «семеркой».

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения России в «большую восьмерку», назвав его целесообразным.

Накануне президент России Владимир Путин сказал, что возвращение в G8 невозможно, поскольку в настоящее время «восьмерки» не существует.

В июне заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков назвал вопрос присоединения России к G7 неактуальным, а сам формат — устаревшим.