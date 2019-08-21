Джонсон оценил возможность возвращения России в G8

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что еще только предстоит найти аргументы для того, чтобы Россия вернулась в G8. Об этом в среду, 21 августа, пишет Reuters.

«Учитывая произошедшее в Солсбери, графство Уилтшир, применение химического оружия на британской земле, продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но еще много где, я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером Меркель, и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти», — подчеркнул он.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, она также считает нецелесообразным возвращение России в «большую восьмерку», так как процесс выполнения минских договоренностей всё еще не на том уровне, чтобы можно было вести об этом разговор.

21 августа источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «большой восьмерки», которая сейчас является «семеркой».

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения России в «большую восьмерку», назвав его целесообразным. Накануне президент России Владимир Путин сказал, что возвращение в G8 невозможно, поскольку в настоящее время «восьмерки» не существует.

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня. Во время мероприятия Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.