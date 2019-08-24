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СМИ рассказали о будущей должности Авакова

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Фото: TASS/ZUMA
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может получить должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом 23 августа сообщил портал «Главред».

Об этом стало известно от источников в правоохранительных органах и медийных кругах. Помимо этого журналист Сергей Лещенко в своих соцсетях заявил, что президент Украины Владимир Зеленский благодарен Авакову за нейтралитет на прошедших выборах, и поэтому он оставит его у власти.

«Но МВД — ключевое министерство в любой стране, и президент в ходе консолидации власти просто не может отдать эту должность представителю чужой политической группы», — цитирует портал слова журналиста.

9 августа сообщалось, что Авакову предлагали должность вице-премьер-министра с сохранением контроля над силовыми структурами, однако ситуация зашла в тупик из-за отсутствия договоренностей.

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