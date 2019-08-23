СМИ назвали имя вероятного преемника главы минздрава Украины

Новым министром здравоохранения Украины может стать Олег Петренко, который на данный момент занимает должность главы Национальной службы здоровья страны. Об этом в четверг, 22 августа, сообщило издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что его кандидатуру поддержало экспертное сообщество и одобрили в офисе президента Украины.

Петренко возглавляет Национальную службу здоровья Украины с марта прошлого года, когда она была учреждена в рамках медицинской реформы, проводимой нынешней исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун.

В прошлом году украинский депутат Игорь Мосейчук назвал Супрун некомпетентной и подал против нее иск. 5 февраля 2019 года окружной административный суд Киева, частично удовлетворил исковое заявление и запретил женщине исполнять обязанности министра. Однако позже ее поддержал экс-президент Петр Порошенко и суд восстановил полномочия Супрун.