Патриот за миллион: чиновника Порошенко задержали с пачками долларов

Был в правительстве — оказался в тюрьме. Такой нехитрый путь проделал украинский замминистра по делам беженцев Юрий Грымчак. Чиновника подозревают в мошенничестве и вымогательстве взятки в размере $1,1 млн. При этом задержанный известен как один из самых активных сторонников бывшего президента Петра Порошенко. «Известия» разбирались в подробностях уголовного дела.

Календарики в долларах

Замминистра по делам беженцев и оккупированных территорий Юрия Грымчака задержали 14 августа. Сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) удалось пресечь передачу чиновнику части взятки — $480 тыс. Утверждается, что общая сумма взятки составляла $1,1 млн. По версии следствия, Грымчак и его помощник вымогали эти деньги у некоего предпринимателя по фамилии Сахно в обмен на «содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что замминистра требовал деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры. Грымчак якобы помогал получать заключение Управления культурного наследия, которое необходимо для строительства в исторической части Киева. Речь, в частности, идет о возведении «многофункционального комплекса общественного предназначения» и кафе около Киево-Печерской лавры.

грымчак Задержание Юрия Грымчака Фото: Служба безопасности Украины

Пресс-служба СБУ опубликовала ролик, на котором видно, как оперативники достают из большого пакета пачки долларов. По информации ряда СМИ, передача средств произошла через доверенное лицо Грымчака, ветерана боевых действий в Донбассе Алексея Гетьмана. При этом адвокат замминистра Татьяна Матяш заявила, что факт передачи денег зафиксирован не был. «Тех полмиллиона, что они рассказывают, — нет, не было. Там полмиллиона — это были календарики», — сказала она.

В ходе заседания суда об избрании меры пресечения Грымчак просил оставить его на свободе. «Я не собираюсь никуда убегать, я не собираюсь прятаться от прокуроров и следователей, потому что я не вижу в этом смысла. Как только ты делаешь шаг к тому, что надо куда-то убежать или спрятаться, — ты уже признал свои вину», — сказал он. Суд, однако, к этим доводам не прислушался и отправил чиновника на два месяца в Черниговское СИЗО.

«Мы умеем стрелять лучше вас»

Юрий Грымчак — один из самых заметных чиновников эпохи Петра Порошенко. Он прославился яркими выступлениями на телевидении и громкими заявлениями о будущем Донбасса и Крыма. При этом в начале своей политической карьеры он был далек от идей украинского национализма. Донецкий политолог Владимир Корнилов вспоминает, что Грымчак в конце 1980-х годов был одним из самых активных комсомольцев Донецка.

«24 августа 1991 года, когда Украина объявила независимость, он на моих глазах поймал Петра Симоненко, тогда секретаря Донецкого обкома партии, который при независимости станет руководителем украинских коммунистов, в коридоре Донецкого обкома партии, впечатал того в стенку и потребовал сопротивления «до последней капли крови». Требовал возведения баррикад на улицах, с тем чтобы не допустить откола Донбасса от России. То есть такого борца за сохранение Союза еще поискать надо было», — говорит Корнилов.

грымчак Деньги, изъятые во время задержания Юрия Грымчака Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины

Во время первого майдана Грымчак примкнул к «оранжевому» политическому лагерю. В 2007 году стал депутатом Верховной рады от партии Виктора Ющенко «Наша Украина – Народная самооборона». В апреле 2010 года участвовал в потасовке в украинском парламенте. Тогда оппозиция попыталась помешать ратификации соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года. Грымчак кинул в спикера парламента яйцо, его коллега Андрей Парубий зажег дымовую шашку.

После победы второго майдана Грымчак занял пост заместителя министра по делам беженцев и временно оккупированных территорий. На этом посту он прославился рядом скандальных инициатив. Так, он предлагал ввести полноценный визовый режим с Россией. Жителям Донбасса, которые получили российские паспорта, угрожал лишением украинского гражданства. «Даже сама угроза потерять гражданство Украины будет сдерживающим фактором сегодня, мне так кажется… Мы должны людям, которые там, объяснить, что, если вы добровольно на это идете, мы всё равно об этом узнаем», — говорил чиновник.

Грымчак часто скандалил на телевидении. На одном из ток-шоу он матом обругал ведущего Евгения Червоненко. На другом напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева. Тот заявил, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года спровоцировала украинская сторона. Замминистра обозвал его подлюкой, схватил за руки, а затем пнул стойку, за которой тот стоял. В результате конструкция сломалась и упала на депутата.

Во время предвыборной кампании Грымчак много критиковал Владимира Зеленского. В частности, партию нового президента «Слуга народа» он обвинил в том, что она идет в раду, чтобы «пи*дить и пи*деть». Чиновник поддерживал предыдущего главу государства Петра Порошенко. Так, в ходе одного из телеэфиров зритель спросил, когда вся предыдущая властная команда «свалит из Украины». «Мы умеем стрелять, и, наверное, лучше вас», — многозначительно ответил он.

Время сажать

Судьба Грымчака в какой-то мере характерна для многих украинских политиков. Задержанный часто говорил о патриотизме и борьбе с коррупцией, а сам в это время решал личные финансовые вопросы. Очевидно, что компромат на Грымчака собирали давно, но при предыдущей власти реализовать его не могли. Теперь же информация пригодилась.

грымчак Юрий Грымчак в СИЗО Чернигова Фото: Служба безопасности Украины

Эксперты говорят, что в ближайшее время следует ожидать новых громких разоблачений. Украинский политолог Андрей Золотарев объясняет «Известиям», что из-за уголовного дела страдает репутация Юрия Луценко и Петра Порошенко. «Возможно, это такой призыв к генпрокурору спокойно и тихо уйти в отставку. Видимо, ему осталось работать на своем посту считаные недели, если не дни. С другой стороны, в обществе сохраняется огромный запрос на посадки представителей бывшей власти. Общество жаждет мести. Зеленский этот запрос чувствует, понимает. Уже в сентябре ожидаю новых уголовных дел», — рассуждает эксперт.

Руководитель Института украинской политики Константин Бондаренко считает, что на месте Грымчака мог быть любой другой представитель команды Порошенко. «В данном случае новая власть подтверждает, что предшественники были коррумпированными. Это удобный аргумент в спорах», — говорит политолог.