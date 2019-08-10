Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины

Уничтожение на ливийских аэродромах трех украинских транспортных самолетов в течение трех недель стало серьезным ударом по парку грузовых машин этой страны — на сегодня в украинском реестре насчитывается немногим более двух десятков Ил-76, продолжающих полеты, в том числе 16 гражданских. Однако такое развитие событий стало логичным следствием неразборчивости украинских властей и коммерческих компаний в сфере военно-технического сотрудничества и международных перевозок. «Известия» разбирались в истории вопроса.

Богатое наследство

Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов. Раздел Черноморского флота в 1997 году добавил к этому имуществу ВМС Украины 43 боевых корабля, 132 вспомогательных судна и катера, 12 самолетов и 30 вертолетов.

Следует отметить, что расположенные на территории Украины три военных округа были одними из лучших в составе Вооруженных сил СССР. Учитывая их западное расположение и ключевую роль в случае возможного конфликта с НАТО, части на территории этих округов получали самую современную технику и вооружение в числе первых, а уровень инфраструктурной обеспеченности уступал только группам войск в Европе и значительно превосходил то, чем располагали войска второго-третьего эшелона на территории РСФСР, за редкими исключениями.

Украина Учения войск Прикарпатского военного округа Фото: РИА Новости/В. Киселев

На территории Украины располагалась и серьезная группировка стратегических ядерных сил, однако она в состав «наследства» не вошла: все ядерные заряды, часть ракет и стратегических бомбардировщиков были перемещены в Россию, ставшую монопольной наследницей ядерного арсенала СССР, а оставшиеся на территории Украины самолеты и межконтинентальные баллистические ракеты ликвидированы или превращены в музейные объекты.

Помимо названного, Украина получила и огромные склады вооружений, предназначенные для пополнения запасов на случай войны.

Кроме того, Украина, будучи второй по экономическому потенциалу и уровню развития промышленности республикой СССР, имела на своей территории большое количество предприятий и научных организаций оборонной промышленности. В их числе были такие жемчужины советского ВПК, как николаевский комплекс судостроительных заводов, Запорожский машиностроительный завод (сейчас — АО «Мотор-Сич», один из крупнейших производителей авиадвигателей), харьковский завод имени Малышева, днепропетровский «Южмаш» и множество других.

Распад СССР повлек за собой обвальное сокращение военных расходов на всей постсоветской территории, и Украина не была исключением, а большое количество «свободного» вооружения, тем более высвобождаемого со все новыми сокращениями войск, повлекло за собой стремление извлечь из этого наследства доход.

Выход на рынок

Различия между Россией и Украиной в подходах к военно-техническому сотрудничеству в новых условиях начали проявляться сразу и очень резко. Несмотря на так же весьма значительное высвобождение больших количеств военной техники в России, особенно по мере возвращения выводимых на территорию РФ соединений Западной группы войск, основным источником техники для поставок за рубеж была промышленность — независимо от того, шла речь о новых машинах или о уже произведенных, но не оплаченных и не востребованных исходным заказчиком. Поставки «из наличия Вооруженных сил» имели место, но в довольно ограниченных объемах по не слишком высоким ценам, в основном для заказчиков с небольшими бюджетами.

На Украине же высвобождающаяся военная техника стала основным источником зарубежных поставок. Ряд источников оценивает объемы военного экспорта Украины в первые три года после независимости цифрами в $30 млрд и выше. Доходы украинского бюджета, впрочем, оказались намного ниже — техника и боеприпасы передавалась заказчикам, как правило, по демпинговым ценам.

Украина Севастополь. 1 марта 1992 г. Отработка высадки десанта морских пехотинцев с моря во время учений Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров

В 1990-е годы в целом складывается общий подход Украины к военно-техническому сотрудничеству. Его основные черты, помимо уже упомянутого стремления к торговле оружием «из наличия», выделил в разговоре с корреспондентом «Известий» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

«Следует обратить внимание, что Украина нередко торговала в ущерб себе и окружающим даже там, где при минимальных усилиях можно было выручить огромные средства. Впрочем, персонально на этом наживались очень многие. Ярчайшей иллюстрацией этого подхода является продажа за границу тяжелого авианесущего крейсера «Варяг». Корабль ушел за $20 млн по цене лома, в то время как при небольших организационных усилиях и сотрудничестве с Россией он мог быть доведен до боевой готовности и продан как полноценный авианосец тому же Китаю или Индии. Можно сравнить этот подход, например, с продажей Россией авианосца «Викрамадитья», бывшего «Адмирала Горшкова», — сказал Макиенко.

Еще одной характерной чертой украинского военного экспорта замдиректора ЦАСТ назвал неразборчивость в выборе партнеров. «Украина в постсоветский период стала источником огромного количества «чувствительных» вооружений и военных технологий, успев отметиться практически по всему списку государств, причислявшихся к «странам-изгоям», включая Иран, саддамовский Ирак и КНДР», — сказал собеседник «Известий».

В частности, украинские источники прослеживаются в иранских крылатых ракетах «Мескат», созданных на основе советских КРВБ Х-55, которые после распада СССР имелись у России и Украины, при этом Россия такое оружие на экспорт не поставляла.

Помимо торговли с сомнительными государствами, украинское оружие отмечалось и в арсеналах множества незаконных вооруженных формирований — от чеченских бандформирований 1990–2000-х до группировок ИГИЛ и других исламистских террористических организаций в Сирии и Ираке 2010-х.

Украинская оборонная промышленность в этот период зарабатывала в основном за счет сотрудничества с Россией, куда шло, например, более 80 процентов валового производства авиационных двигателей АО «Мотор-Сич», 95 процентов продукции николаевской компании «Зоря-Машпроект», производившей корабельные газотурбинные установки, а также продукция других предприятий, «завязанных» в российской кооперации производителей военной техники как для нужд ВС РФ, так и на экспорт.

Украина Проходная предприятия АО «Мотор-Сич» Фото: commons.wikimedia.org

Собственные украинские контракты с внешними заказчиками, предусматривавшие поставку техники нового производства или крупные ремонты ранее поставленного, регулярно оборачивались скандалами, выполняясь, как правило, с большими задержками по срокам и проблемами с качеством поставляемой техники.

Везем всё

Близкий подход использовался украинскими госструктурами и бизнесом и в эксплуатации доставшегося от СССР парка авиатехники. Украинские грузовые самолеты отметились практически во всех горячих точках планеты, нередко доставляя оружие и боеприпасы (не обязательно украинского происхождения) обеим воюющим сторонам. Подобная неразборчивость в связях не могла в итоге не обернуться потерями. 27 июля 2019 года два Ил-76ТД (регистрационные номера UR-CMC и UR-CRP), доставившие вооружение из ОАЭ, были уничтожены на аэродроме Аль-Джуфра, контролируемом войсками Ливийской национальной армии под командованием маршала Хафтара. 6 августа 2019 года в Ливии был потерян еще один украинский борт с грузом оружия — Ил-76ТД, регистрационный номер UR-COZ, уничтоженный уже ВВС Ливийской национальной армии на аэродроме Мисурата, контролируемом формированиями правительства национального согласия Ливии.

Украина Военно-транспортный самолет Ил-76ТД Фото: commons.wikimedia.org/aeroprints.com

Учитывая, что и маршала Халифу Хафтара, и его оппонентов из правительства национального согласия поддерживают разные крупные игроки с немалыми разведывательными возможностями, не исключено, что в данном случае уничтожение этих самолетов было своеобразным «разменом пешек» в игре на ливийском поле. Вместе с тем украинские транспортные самолеты, как с официальными регистрационными номерами, так иногда и вообще без них, продолжают работать в самых разных точках планеты, выполняя задачи, нередко сложно соотносящиеся с международным правом.



Вопрос заключается в том, что закончится раньше: терпение кого-либо из крупных игроков (или их группы), которые заставят Киев цивилизовать поставки оружия и их перевозку, или украинские оружейные запасы и авиационный парк?