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Украинского замминистра поймали с поличным при получении взятки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Замминистра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрий Грымчак и его помощник задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook в среду, 14 августа, чиновников поймали с поличным при получении взятки в размере $480 тыс. В общей сложности, по словам правоохранителей, они требовали $1,1 млн.

В НАБУ отметили, что расследование ведется совместно с сотрудниками Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.

Грымчак занял пост заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины в марте 2017 года.

14 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дал показания по делу, которое было открыто после заявлений главы офиса украинского президента Андрея Богдана о взятке, предложенной ему в интересах киевского градоначальника.

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