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Партия Порошенко хочет возглавить три комитета в Верховной раде Украины

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» хочет возглавить сразу три комитета в Верховной раде девятого созыва.

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Речь идет о комитетах по вопросам национальной безопасности и обороны, по вопросам европейской интеграции, а также по вопросам регламента и организации работы парламента.

Кроме того, в распространенном заявлении, партия призвала победившую на выборах партию «Слуга народа» соблюдать закон «О регламенте Верховной рады Украины» и «гарантировать пропорциональное распределение квот» в руководящем составе комитетов парламента.

Ранее «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко также изъявила желание возглавить три комитета в новом составе рады.

Торжественное заседание Верховной рады Украины нового созыва состоится 29 августа.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Явка на них составила 49,84%, что стало самым скромным показателем за всю историю парламентских выборов в стране. Согласно уже объявленным результатам, пропрезидентская партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

Второе место по итогам выборов заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. За ней следуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

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