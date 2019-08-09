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Названа дата торжественного заседания рады нового созыва

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Торжественное заседание Верховной рады Украины нового созыва состоится 29 августа. Решение об этом приняла депутатская группа по его подготовке.

Как сообщает «Интерфакс», руководитель группы Дмитрий Разумков, избранный народным депутатом от «Слуги народа», в пятницу, 9 августа, поставил это предложение на голосование. Большинство членов группы проголосовало «за».

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Явка на них составила 49,84%, что стало самым скромным показателем за всю историю парламентских выборов в стране. Согласно уже объявленным результатам, партия Зеленского набрала 43,16% голосов избирателей.

За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. Третье место заняла «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

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