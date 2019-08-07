Прямой эфир

Список будущих депутатов рады опубликован в официальном издании

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальное издание парламента «Голос Украины» представило список будущих депутатов Верховной рады. Фамилии в алфавитном порядке опубликованы на сайте газеты.

Нечаянная рада: почему «партия войны» проиграла на украинских выборах
Владимир Зеленский получил всю полноту власти. Что дальше?

«Печатается на основании договора с ЦИК и согласно предоставленным ею оригиналами», — указано в сообщении.

Накануне стало известно, что президентская партия Украины «Слуга народа» рассматривает четыре кандидатуры на должность премьер-министра страны. Среди них топ-менеджеры компании «Нафтогаз Украины».

Уточняется, что кандидатура Дмитрия Разумкова безальтернативно рассматривается на должность спикера Верховной рады, а на должность генпрокурора рассматривают Руслана Рябошапку.

4 августа стало известно, что новым главой украинской партии «Слуга народа» может стать руководитель ее избирательного штаба Александр Корниенко. Уточняется, что на должность главы фракции претендует Давид Арахамия.

Сейчас «Слугу народа» возглавляет Дмитрий Разумков, который баллотируется на должность спикера Верховной рады.

Досрочные выборы в раду состоялись 21 июля. После обработки 100% протоколов партия «Слуга народа» набрала 43,16%. За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. Третье место заработала «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Слуге народа» рассказали о пророссийских взглядах в партии
Партия Зеленского столкнулась с первыми трудностями работы в раде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017