Список будущих депутатов рады опубликован в официальном издании

Официальное издание парламента «Голос Украины» представило список будущих депутатов Верховной рады. Фамилии в алфавитном порядке опубликованы на сайте газеты.

«Печатается на основании договора с ЦИК и согласно предоставленным ею оригиналами», — указано в сообщении.

Накануне стало известно, что президентская партия Украины «Слуга народа» рассматривает четыре кандидатуры на должность премьер-министра страны. Среди них топ-менеджеры компании «Нафтогаз Украины».

Уточняется, что кандидатура Дмитрия Разумкова безальтернативно рассматривается на должность спикера Верховной рады, а на должность генпрокурора рассматривают Руслана Рябошапку.

4 августа стало известно, что новым главой украинской партии «Слуга народа» может стать руководитель ее избирательного штаба Александр Корниенко. Уточняется, что на должность главы фракции претендует Давид Арахамия.

Сейчас «Слугу народа» возглавляет Дмитрий Разумков, который баллотируется на должность спикера Верховной рады.

Досрочные выборы в раду состоялись 21 июля. После обработки 100% протоколов партия «Слуга народа» набрала 43,16%. За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. Третье место заработала «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).