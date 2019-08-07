Партия Зеленского столкнулась с первыми трудностями работы в раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сообщила о первых «логистических трудностях», с которыми столкнулась в Верховной раде.

По словам члена фракции Давида Арахамии, здание рады не рассчитано на политсилу численностью более 250 нардепов, и у президентской фракции могут возникнуть сложности с проведением собраний, пишет «Громадське».

Арахамия отметил, что депутаты «Слуги народа» смогут собираться для обсуждений только в общем зале.

«Мы довольно быстро поняли, что в Верховной раде сейчас нет вообще зала, где фракция может собираться, кроме общего зала. Это первая логистическая проблема», — сказал он, отметив, что как решать данный вопрос, пока непонятно.

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. Явка составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов в стране. Согласно уже объявленным результатам, партия Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей.