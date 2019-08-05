Прямой эфир
Сюжет:

ЦИК Украины не сможет объявить вовремя итоги выборов в одном из округов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины констатировала невозможность объявить итоги выборов в Верховную раду в 210-м одномандатном избирательном округе (Черниговская область) в отведенный 15-дневный срок.

Нечаянная рада: почему «партия войны» проиграла на украинских выборах
Владимир Зеленский получил всю полноту власти. Что дальше?

Ранее шестой апелляционный административный суд постановил пересчитать голоса на 33 участках. Однако к понедельнику, 5 августа, выполнить решение суда смогли только на 18 участках.

«ЦИК Украины констатирует невозможность установить итоги выборов (до конца понедельника из-за нехватки времени)», — сообщил один из членов комиссии 5 августа.

В итоге ЦИК разрешил окружной комиссии 210-го округа завершить пересчет голосов к 16:00 вторника.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Согласно украинскому законодательству, ЦИК должна подвести итоги выборов не позже чем на 15-й день, то есть до 5 августа, отмечает ТАСС.

Явка на выборах составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Согласно уже объявленным результатам, партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК Украины огласила итоги выборов в Верховную раду
Матвиенко раскритиковала выборы в Верховную раду

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017