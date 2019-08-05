ЦИК Украины не сможет объявить вовремя итоги выборов в одном из округов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины констатировала невозможность объявить итоги выборов в Верховную раду в 210-м одномандатном избирательном округе (Черниговская область) в отведенный 15-дневный срок.

Ранее шестой апелляционный административный суд постановил пересчитать голоса на 33 участках. Однако к понедельнику, 5 августа, выполнить решение суда смогли только на 18 участках.

«ЦИК Украины констатирует невозможность установить итоги выборов (до конца понедельника из-за нехватки времени)», — сообщил один из членов комиссии 5 августа.

В итоге ЦИК разрешил окружной комиссии 210-го округа завершить пересчет голосов к 16:00 вторника.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Согласно украинскому законодательству, ЦИК должна подвести итоги выборов не позже чем на 15-й день, то есть до 5 августа, отмечает ТАСС.

Явка на выборах составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Согласно уже объявленным результатам, партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей.