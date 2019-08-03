Прямой эфир
Сюжет:

За партию Зеленского проголосовали 6,3 млн украинцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 124 мандата в Верховной раде по результатам выборов в парламент. За нее проголосовали 6,3 млн человек.

Нечаянная рада: почему «партия войны» проиграла на украинских выборах
Владимир Зеленский получил всю полноту власти. Что дальше?

Соответствующие данные опубликовала в субботу, 3 августа, ЦИК страны. Таким образом, в раду вошли еще четыре партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко набрала 13,05% голосов и 37 мандатов, «Батькивщина» Юлии Тимошенко получила 8,18% голосов и 24 мандата, политсила бывшего украинского лидера Петра Порошенко — 8,10% и 23 мандата, а «Голос» Святослава Вакарчука — 5,82% и 17 мандатов.

Досрочные выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы Центральной избирательной комиссией до 5 августа включительно.

Явка на выборах составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Так, из 29 млн избирателей на участки не пришло более 14,7 млн человек. Тем не менее ЦИК признала голосование состоявшимся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017