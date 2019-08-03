За партию Зеленского проголосовали 6,3 млн украинцев

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 124 мандата в Верховной раде по результатам выборов в парламент. За нее проголосовали 6,3 млн человек.

Соответствующие данные опубликовала в субботу, 3 августа, ЦИК страны. Таким образом, в раду вошли еще четыре партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко набрала 13,05% голосов и 37 мандатов, «Батькивщина» Юлии Тимошенко получила 8,18% голосов и 24 мандата, политсила бывшего украинского лидера Петра Порошенко — 8,10% и 23 мандата, а «Голос» Святослава Вакарчука — 5,82% и 17 мандатов.

Досрочные выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы Центральной избирательной комиссией до 5 августа включительно.

Явка на выборах составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Так, из 29 млн избирателей на участки не пришло более 14,7 млн человек. Тем не менее ЦИК признала голосование состоявшимся.