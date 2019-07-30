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Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами

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Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент. Об этом сообщает телеканал NewsOne 30 июля.

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Неизвестные ворвались в зал уже после того, как оба кандидата в нардепы высказались о возможных нарушениях в 50-м округе (Донецкая область). Когда слово передали общественному наблюдателю Борису Овчарову, хулиганы в футболках с надписью «Традиция порядок» выломали дверь и забросали яйцами Аксенова и Кошукова.

Войдя в зал, мужчины начали кричать «Позор». Кошуков попытался переговорить с дебоширами, однако злоумышленники продолжили выкрикивать лозунги и мешать проведению пресс-конференции.

Досрочные выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. После обработки 100% протоколов партия «Слуга народа» набрала 43,16%. За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. Третье место заработала «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы Центральной избирательной комиссией до 5 августа включительно.

Андрей Аксенов выступал на выборах самовыдвиженцем, а Сергей Кошуков — кандидатом от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». В 50-м округе больше всего голосов — 30,29% — набрал кандидат от партии «Оппозиционный блок» Руслан Требушкин. Аксенов отстает от него на 206 голосов, набирая 29,97%.

Явка на выборах составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Так, из 29 млн избирателей на участки не пришло более 14,7 млн человек. Тем не менее ЦИК признала голосование состоявшимся.

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