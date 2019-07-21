На Украине началось голосование на выборах в Верховную раду

На Украине стартовало голосование на досрочных выборах в Верховную раду. Участки открылись в 8:00 по местному времени (совпадает с мск) в 199 округах.

Ранее, 20 мая, в день своей инаугурации, президент страны Владимир Зеленский заявил о роспуске рады и проведении досрочных выборов. Они были назначены на воскресенье, 21 июля.

Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. Таким образом украинцы будут голосовать в последний раз — новый избирательный кодекс определяет, что следующие выборы будут проходить по открытым партийным спискам.

В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

В списках зарегистрированных избирателей 34 млн граждан Украины. Однако около 3 млн человек, среди которых жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и украинцы, живущие в России, не смогут проголосовать.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия Зеленского «Слуга народа», которую готовы поддержать 36,5% опрошенных социологами украинцев. Главным претендентом на кресло председателя парламента от данной политической организации является ее глава Дмитрий Разумков.

Также украинцы готовы поддержать «Оппозиционную платформу — За жизнь» (7,2%) и «Европейскую солидарность» — 5,5%. Шансы попасть в парламент есть также у партий «Батькивщина» и «Сила и честь» (4 и 3,6% соответственно).

За выборами будут наблюдать 1602 официальных представителя от международных организаций и 117 — от иностранных государств, в число которых Россия не вошла.