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СМИ назвали кандидата в спикеры рады от «Слуги народа»

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Фото: TASS/ZUMA/Serg Glovny
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Главным претендентом на кресло председателя Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» является глава партии Дмитрий Разумков. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники 20 июля.

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По словам одного из собеседников издания, именно Разумков вел всю организаторскую работу с начала президентской кампании, поэтому «заслужил этот пост».

«Он (Разумков. — Ред.) нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», — заявил глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко, добавив, что Разумков стал «настоящим лидером команды».

Именно Разумков возглавляет список «Слуги народа» на выборах и саму партию с 26 мая. Во время предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского он был спикером штаба на тот момент кандидата в лидеры страны.

На данный момент спикером рады является Андрей Парубий, который также баллотируется в парламент от партии бывшего лидера страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

С Парубием у Зеленского ранее произошли размолвки — глава государства дважды просил спикера созвать внеочередное заседание парламента, однако каждый раз получал от Парубия отказ. В результате президент заявил, что председатель рады «самоустранился от работы», а Парубий попросил подать просьбу о созыве в правильной форме.

20 мая Владимир Зеленский заявил о роспуске рады и проведении досрочных выборов. Выборы в парламент назначены на 21 июля.

По данным социологической группы «Рейтинг», показатель партии Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов вырос до 50%. В пятерку также вошли партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Ранее в июле Зеленский призвал украинцев внимательно отнестись к парламентским выборам и остерегаться аферистов.

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