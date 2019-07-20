СМИ назвали кандидата в спикеры рады от «Слуги народа»

Главным претендентом на кресло председателя Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» является глава партии Дмитрий Разумков. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники 20 июля.

По словам одного из собеседников издания, именно Разумков вел всю организаторскую работу с начала президентской кампании, поэтому «заслужил этот пост».

«Он (Разумков. — Ред.) нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», — заявил глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко, добавив, что Разумков стал «настоящим лидером команды».

Именно Разумков возглавляет список «Слуги народа» на выборах и саму партию с 26 мая. Во время предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского он был спикером штаба на тот момент кандидата в лидеры страны.

На данный момент спикером рады является Андрей Парубий, который также баллотируется в парламент от партии бывшего лидера страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

С Парубием у Зеленского ранее произошли размолвки — глава государства дважды просил спикера созвать внеочередное заседание парламента, однако каждый раз получал от Парубия отказ. В результате президент заявил, что председатель рады «самоустранился от работы», а Парубий попросил подать просьбу о созыве в правильной форме.

20 мая Владимир Зеленский заявил о роспуске рады и проведении досрочных выборов. Выборы в парламент назначены на 21 июля.

По данным социологической группы «Рейтинг», показатель партии Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов вырос до 50%. В пятерку также вошли партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Ранее в июле Зеленский призвал украинцев внимательно отнестись к парламентским выборам и остерегаться аферистов.