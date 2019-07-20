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Саакашвили снял партию с выборов в Верховную раду в пользу Зеленского

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Фото: РИА Новости
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил об отказе своей партии «Движение новых сил» от дальнейшей борьбы за места в Верховной раде. Выборы в парламент назначены на 21 июля.

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В опубликовал видеообращение в Facebook в пятницу, 19 июля он призвал своих сторонникам голосовать за партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского.

По словам экс-губернатора Одесской области, ЦИК Украины долго не регистрировал его партию, блокировал ее счета, а потому многие избиратели даже не знают о том, что «Движение новых сил» участвовало в кампании.

Саакашвили назвал кандидатов от своей партии «настоящими волкодавами против коррупции». «Я очень надеюсь, что опыт этих людей будет задействован на благо этой страны», — подчеркнул политик.

Он указал, что «по всем социологическим опросам вероятность преодоления пятипроцентного барьера достаточно низкая», так как электорат партии пересекается со «Слугой народа» Зеленского. «Мы не критикуем президентскую партию. Я считаю, что мы должны дать им шанс», — приводит слова Саакашвили «Газета.ру».

Между тем, по данным опроса исследовательского центра BURI-Украина, большинство граждан Украины (41,2%) готовы подержать партию Зеленского. Вторую строчку в рейтинге занимает партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» (18,6%).

Отмечается, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» оказалась единственной партией, которая накануне выборов демонстрирует стабильный рост поддержки со стороны населения. Эксперты связывают этом, в частности, с недавним освобождением пленных бойцов ВСУ.

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