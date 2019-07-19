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В России выборы в Верховную раду назвали моментом истины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Замглавы российского МИДа Григорий Карасин назвал выборы в Верховную раду Украины моментом истины, в который определится дальнейшая политика Киева, в частности, в отношении Донбасса.

«Результаты голосования <…> окажут непосредственное влияние на то, пойдет ли Украина по пути мира и конструктивного диалога в обществе или же продолжит скатываться в национал-радикальную диктатуру», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».

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Карасин напомнил результаты выборов украинского президента, которые показали, что «общество устало от напряжения, милитаристского угара и пустых обещаний, оно хочет ощутимых перемен к лучшему». Именно такие настроения, по мнению замминистра, наблюдаются и в кампаниях по выборам в парламент.

Популярность партии «Слуга народа» Карасин объяснил тем, что в приоритете у нее стоит установление мира на юго-востоке Украины. Ту же цель себе ставит партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Обе они имеют хорошие шансы получить значительное количество мест в Верховной раде», — заключил замглавы российского МИДа.

20 мая, в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске рады и проведении досрочных выборов. Выборы в парламент назначены на 21 июля.

По данным социологической группы «Рейтинг», показатель партии Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов вырос до 50%. В пятерку также вошла партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Ранее в июле Зеленский призвал украинцев внимательно отнестись к парламентским выборам и остерегаться аферистов.

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