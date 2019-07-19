Зеленский отказался в третий раз просить Парубия о созыве рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается в третий раз просить спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента. Как отметил украинский лидер в пятницу, 19 июля, он не хочет общаться с Парубием.

«Никаких совместных действий с председателем этой Верховной рады я больше не вижу. После его последнего ответа не вижу никакого смысла продолжать разговор», — цитирует Зеленского «Интерфакс».

Президент Украины напомнил, что депутаты ранее отказались рассматривать внесенный им законопроект о снижении проходного барьера на выборах в парламент. Теперь он намерен обсуждать этот вопрос «уже с другим парламентом», пишет «Газета.ру».

17 июля Зеленский потребовал созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесенных им законопроектов. Парубий в ответ заявил, что заседание не состоится, поскольку это не предусмотрено законом.

Президент назвал поведение Парубия преступным бездействием и высказал мнение, что тот просто «самоустранился от работы». В ответ на это спикер рады заявил, что готов быстро созвать внеочередную сессию, если глава государства правильно подаст соответствующее обращение.