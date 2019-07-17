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Парубий отказал Зеленскому в созыве рады на внеочередное заседание

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Фото: ТАСС/Zuma
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание украинского парламента в четверг, 18 июля, не состоится, поскольку это не предусмотрено законом. Таким образом он ответил на обращение президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание.

«Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом», — написал Парубий в Facebook.

Ранее в среду Зеленский попросил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов.

Речь идет о внесении изменений в законы о конфискации незаконных активов высших должностных лиц, о начале работы антикоррупционного суда и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на Украину.

20 мая, в день своей инаугурации, Зеленский заявил о роспуске рады и проведении досрочных выборов. Выборы в парламент назначены на 21 июля.

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