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Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием

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Фото: ТАСС/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием. По его словам, Парубий «просто самоустранился от работы на благо Украины».

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Действия спикера приводит к растрате почти 700 млн гривен из госбюджета, написал Зеленский в Facebook. При этом он подчеркнул, что не удивлен ситуацией, так как парламент уже показал, что работоспособность и доблесть — не его сильные стороны.

17 июля Парубий заявил, что внеочередное заседание не состоится, так как его созыв после закрытия сессии рады не предусмотрен законом.

Зеленский попросил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов. Речь идет о внесении изменений в законы о конфискации незаконных активов высших должностных лиц, о начале работы антикоррупционного суда и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на Украину.

20 мая, в день своей инаугурации, Зеленский заявил о роспуске рады и проведении досрочных выборов. Голосование назначено на 21 июля.

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