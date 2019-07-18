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Помощник Зеленского рассказал об их мечте получить «Оскар»

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Фото: Depositphotos
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Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что вместе с главой государства Владимиром Зеленским мечтает получить кинопремию «Оскар». По его словам, после президентства Зеленский может вернуться в мир кино.

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«Быть ему или не быть актером после президентства — вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино. <…> Вообще наша мечта — это «Оскар», — заявил Шефир украинскому изданию «Левый берег».

Шефир назвал Зеленского продюсером с большой буквы, сценаристом и «движком-паровозиком, который двигает вагончики». Он признался, что с нетерпением ждет возвращения к работе в студии «Квартал 95», которую назвал делом жизни. Тем не менее, по его словам, творчество им пришлось отложить, «чтоб сделать что-то важное для страны».

Также Шефир допустил участие Зеленского в статусе президента в концерте «Квартала 95», заявив: «Вы не понимаете нашу психологию просто».

В связи с вступлением в должность президента Зеленскому пришлось оставить проекты студии «Квартал 95», где он выступал в качестве актера, продюсера, режиссера-постановщика, ведущего, и совладельцем которой он являлся.

Сергей Шефир был худруком студии, в мае Зеленский назначил его своим первым помощником. Основатель студии Иван Баканов получил должность замглавы Службы безопасности Украины (СБУ).

Несмотря на свой пост, Зеленский принял участие в съемках одного из выпусков шоу «Лига смеха».

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