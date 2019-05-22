Основателя студии «Квартал 95» назначили заместителем главы СБУ

Основатель студии «Квартал 95» Иван Баканов назначен заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Соответствующий указ, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, опубликован в среду, 22 мая, на сайте главы государства.

Юрист Баканов является одним из основателей и руководителей студии «Квартал 95», он также был главой предвыборного штаба Зеленского и учредителем партии «Слуга народа».

21 мая Зеленский назначил художественного руководителя студии «Квартал-95» Сергея Шефира первым помощником президента Украины, а адвоката Андрея Богдана — главой своей администрации.

20 мая Зеленский вступил в должность главы государства. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента.