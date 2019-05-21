Зеленский открыл доступ к зданию администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства и пригласил туда всех желающих.

«Кто еще не был у администрации президента — приходите! Границы сняты, ворота открыты», — написал глава государства в Twitter.

21 мая стало известно, что площадь перед администрацией президента Украины открыта для граждан и более усиленные меры по охране здания не принимаются, сообщает RT.

Ранее в этот же день Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Он назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая.