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Зеленский открыл доступ к зданию администрации президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства и пригласил туда всех желающих.

«Кто еще не был у администрации президента — приходите! Границы сняты, ворота открыты», — написал глава государства в Twitter.

21 мая стало известно, что площадь перед администрацией президента Украины открыта для граждан и более усиленные меры по охране здания не принимаются, сообщает RT.

Ранее в этот же день Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Он назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая.

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