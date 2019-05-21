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Президент Украины подписал указ о досрочном роспуске рады

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.

Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года, пишет «РИА Новости».

20 мая Зеленский вступил в должность главы государства. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске рады восьмого созыва. Позднее украинский лидер пояснил, что основаниями для досрочных выборов стали низкий уровень доверия граждан к парламентариям и отсутствие коалиции.

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