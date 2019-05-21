Против Порошенко возбудили дело о госизмене из-за событий в Керченском проливе

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко начато расследование по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе. Информацию о возбуждении уголовного дела во вторник, 21 мая, подтвердила пресс-служба Госбюро расследований, пишет ТАСС.

Инициатором выступил бывший сотрудник администрации украинского лидера Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он просил возбудить дело на основании преступных действий Порошенко в качестве Верховного главнокомандующего, чьи шаги «были направлены на умышленное провоцирование России на ответные и заранее прогнозируемые агрессивные действия в напряженной ситуации». Произошедшее в Керченском проливе «привело к потерям в составе ВМС Украины», отметил юрист.

Ранее во вторник в единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о возможном совершении высшими должностными лицами преступлений, предусмотренных статьями УК страны «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Государственная измена» и «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.