На Украине начали расследование событий в Керченском проливе

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по факту возможной государственной измены во время событий в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили переход из Черного в Азовское море. Об этом в Facebook сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Заявление подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся на Украину из эмиграции. Накануне он заявил о планах инициировать уголовное расследование в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.

Позже стало известно, что Портнов подал заявление на Порошенко в ГРУ по обвинению в государственной измене. По мнению юриста, Порошенко отдал преступный приказ о переходе украинских моряков через Керченский пролив. Все эти действия, как считает Портнов, стали поводом для того, чтобы ввести военное положение в стране, а также нужны были Порошенко для переноса выборов президента Украины.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.