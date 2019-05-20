На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.

По словам Портнова, он не сомневается, что после ухода Порошенко и его окружения с государственных постов суды на Украине побоятся выписать санкцию на арест экс-президента.

«Наша большая юридическая команда в самый первый день после инаугурации (Владимира Зеленского. — Ред.) планирует начать подачу заявлений (задокументировано уже 10) о преступлениях Порошенко. Мы систематизировали основные преступления ОПГ Порошенко и будем подавать заявления буквально с послезавтрашнего дня», — цитирует Портнова «Страна.ua».

Дальше он видит два сценария развития событий: либо новые власти подключатся к привлечению Порошенко к ответственности, либо Портнов и его команда сделают всё, чтобы давление общественности вынудило правоохранительные органы принимать меры.

«Я абсолютно убежден, что первые же ходатайства в суд по мере пресечения Порошенко будут удовлетворены. Но я бы начинал параллельно работу и по аресту активов Порошенко и его команды. Мы готовились к этому, провели консультации с юристами», — отметил Портнов.

По его словам, фигурантами уголовных дел, помимо Порошенко, должны стать и замглавы его администрации Алексей Филатов, глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Сергей Пашинский, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, лидер фракции «Блок Петра Порошенко», а также окружение и бизнес-партнеры Порошенко.

20 мая на Украине состоится инаугурация нового президента Владимира Зеленского.