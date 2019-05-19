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Порошенко назвал самый обидный промах за годы президентства

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Фото: ТАСС/Марченко Анна
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Действующий президент Украины Петр Порошенко извинился перед украинцами, чьих надежд он не оправдал за пять лет своего пребывания у власти. По его словам, самым обидным промахом за эти годы стало то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность страны.

Также Порошенко посетовал, что на Украине слишком поздно стали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного «российской агрессией».

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«Попутно еще раз извиняюсь у всех, чьих надежд не оправдал, для кого реформы оказались особенно болезненными, кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости», — говорится в официальном заявлении украинского лидера.

Порошенко отметил, что даже если верить, что президент «может всё», то всё это происходит не сразу. Также он выразил уверенность, что время всё расставит по своим местам и «рано или поздно оно отделит грешное от праведного, зерна от плевел и правду от лжи».

«Украину мы сохранили, «Новороссию» — похоронили. Агрессора, который был значительно сильнее нас, остановили. А также создали армию, которая стала одной из сильнейших на континенте», — поделился своими успехами Порошенко.

Он также отметил, что не сможет уйти из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО. По его словам, решение остаться не связано с амбициями и желанием получения какой-либо должности, а исключительно ради того, чтобы «защитить уже завоеванное в государственном строительстве», отмечает «Федеральное агентство новостей».

Порошенко также пожелал Зеленскому успешного президентства.

«Пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе — помогает в работе», — отметил он.

Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая в 10:00 утра. Его советник Дмитрий Разумков рассказал, что церемония пройдет традиционно и без банкета.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае.

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