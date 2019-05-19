Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко. Об этом он рассказал в беседе с «Вести Украина».

Ладный подчеркнул, что Порошенко «не вчера родился», а также прошел достаточно долгий путь госчиновника, в связи с чем должен знать азы делового этикета.

«К сожалению, пятый президент этим всегда пренебрегал. Что отображалось не только на его образе, но и на восприятии всех граждан Украины за рубежом, поскольку по президенту судят и о всех гражданах», — сказал экс-глава протокола.

Внешний вид украинского лидера часто критиковали в социальных сетях. Так, 7 января пользователи назвали брюки лидера государства слишком помятыми на семейной рождественской фотографии. В том же месяце Порошенко появился на встрече со спикером кнессета Юлием Эдельштейном в ходе визита в Израиль в пиджаке, заправленном в брюки.