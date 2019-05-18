Порошенко учредил на Украине День отца

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым учредил в стране новый праздник — День отца. Об этом сообщается на сайте украинского главы в субботу, 18 мая.

«День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей», — указано в сообщении.

Уточняется, что новый праздник на Украине будут отмечать ежегодно в третье воскресенье июня. Указ президента вступил в силу в день публикации.

Полномочия президента Петра Порошенко заканчиваются в мае, инаугурация новоизбранного украинского главы Владимира Зеленского назначена на 20 мая. Ранее 18 мая Порошенко посоветовал Зеленскому сохранять доверие Евросоюза, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.