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Порошенко учредил на Украине День отца

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Фото: TASS/DPA/Sina Schuldt
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Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым учредил в стране новый праздник — День отца. Об этом сообщается на сайте украинского главы в субботу, 18 мая.

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«День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей», — указано в сообщении.

Уточняется, что новый праздник на Украине будут отмечать ежегодно в третье воскресенье июня. Указ президента вступил в силу в день публикации.

Полномочия президента Петра Порошенко заканчиваются в мае, инаугурация новоизбранного украинского главы Владимира Зеленского назначена на 20 мая. Ранее 18 мая Порошенко посоветовал Зеленскому сохранять доверие Евросоюза, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

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