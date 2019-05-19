СМИ рассказали о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского

Всем бывшим президентам Украины, за исключением Виктора Януковича, направлены приглашения на инаугурацию избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 19 мая, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на осведомленные источники.

По имеющейся информации, соперник Зеленского на прошедших выборах — действующий президент Украины Петр Порошенко — также приглашен на церемонию.

Информация пока не подтверждена официально.

Инаугурация Зеленского назначена на понедельник, 20 мая, на 10:00 утра. Избранный глава государства ранее напомнил, что его команда настаивала на проведении мероприятия 19 мая, в выходной день. Таким образом жители Киева смогли бы избежать «проблем и пробок». Однако дата была назначена после голосования Верховной рады.

«Извините, пожалуйста, извините все, простите Верховную раду. Рада создала неудобства нам — мы, обещаю, сделаем им», — сказал Зеленский.

На церемонии ожидаются главы пяти государств — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Кроме того, на Украину приедут вице-президент Турции, премьер-министр Молдавии, глава парламента Азербайджана, а также вице-премьеры Белоруссии, Словакии, Болгарии и Румынии. Американскую делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко.