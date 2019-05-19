В сети ответили Зеленскому на обещание вернуть Крым Украине

Пользователи сети активно обсуждают заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев хоть и не скоро, но сможет вернуть Крым.

«Это каким образом? Украина тоже войдет в состав РФ?» — поинтересовался пользователь Dodo.

«Уже президент, а «шутить» не перестал. Привычка, знаете ли», — отметил еще один комментатор.

«Так она уже вернула! Как можно вернуть еще раз?» — поинтересовался Андрей, напомнив, что Крым вернулся в состав России.

«Эпидемия у них или Порошенко его покусал? Темная ночь для Крыма закончилась по итогам референдума», — написал Злой ТроLLь.

«А он не хочет спросить жителей Крыма, хотят ли они опять в Украину», — поинтересовался Пол Уорен.

«Единственное, что он может сделать — так это повесить карту Украины с Крымом в своем кабинете! И наслаждаться чувством исполненного долга!» — добавил еще один пользователь.

18 мая Зеленский заявил, что «Украина освободит родину крымских татар» и «даже после самой темной ночи наступает рассвет». При этом он признал, что это произойдет через длительное время.

В Госдуме в ответ посоветовали Зеленскому «не шутить» и отметили, что крымчане не нуждаются в украинских «освободителях».

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией.