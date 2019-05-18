Зеленский пообещал «освободить» Крым в далеком будущем

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины, однако пообещал, что путь будет долгим. Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 18 мая.

«Я считаю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть этот путь будет долгим, мы пройдем его вместе», — отметил Зеленский.

Будущий глава государства напомнил, что 18 мая исполняется 75 лет с начала депортации крымских татар. По его словам, сейчас крымские татары вновь стали жертвами репрессий.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией. В Москве неоднократно указывали, что референдум прошел с соблюдением международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт.

После воссоединения президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после принятия документа сотни семей реабилитированных народов были обеспечены жильем либо получили материальную помощь на строительство индивидуального жилья. Также были приняты решения о выделении земельных участков более чем 4 тыс. граждан.

С 1941 по 1944 год из Крыма депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов