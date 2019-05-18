Прямой эфир
Сюжет:

Зеленскому ответили на слова о Крыме цитатой Путина об ушах осла

0
Фото: РИА Новости/Артем Житенев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть Крым, процитировав слова российского лидера Владимира Путина про «уши осла».

«По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин, не скажешь — «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», — цитируют Володина на странице Госдумы в Facebook.

Только спокойствие: почему Екатерина II двенадцать лет не объявляла Крым российским
Турецкая империя не имела ни возможностей, ни желания удержать полуостров

Председатель парламента также предположил, что у Зеленского началась деменция.

«Понятно, что нагрузка на его плечи легла огромная и ответственность большая, но знать историю и географию собственной страны необходимо», — отметил он.

Володин напомнил, что в 2014 году жители Крыма на референдуме приняли решение о воссоединении с Россией.

«Также надо знать географию: у Украины самая протяженная граница с Российской Федерацией, экономика Украины интегрирована с РФ. У нас есть общая история, культура и, как бы кому ни хотелось, язык, на котором хотят говорить большинство жителей Украины», — добавил глава Госдумы.

Заявление Зеленского также прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, будущий президент «вновь затянул заунывную «Петину песню», которую все слушали последние пять лет.

«Ведь итоги голосования показали: вопрос с Крымом закрыт для миллионов украинцев. Их волнует мир в Донбассе, объединение страны, а не очередной виток националистических маршей и лозунгов», — сказал депутат в интервью RT.

Ранее 18 мая Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины, однако пообещал, что путь будет долгим. Будущий глава государства напомнил, что 18 мая исполняется 75 лет с начала депортации крымских татар. По его словам, сейчас крымские татары вновь стали жертвами репрессий.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией. В Москве неоднократно указывали, что референдум прошел с соблюдением международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЕСПЧ назначил дату рассмотрения дела «Украина против России» по Крыму
Пушков назвал слова Зеленского о возвращении Крыма белибердой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017