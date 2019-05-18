Зеленскому ответили на слова о Крыме цитатой Путина об ушах осла

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть Крым, процитировав слова российского лидера Владимира Путина про «уши осла».

«По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин, не скажешь — «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», — цитируют Володина на странице Госдумы в Facebook.

Председатель парламента также предположил, что у Зеленского началась деменция.

«Понятно, что нагрузка на его плечи легла огромная и ответственность большая, но знать историю и географию собственной страны необходимо», — отметил он.

Володин напомнил, что в 2014 году жители Крыма на референдуме приняли решение о воссоединении с Россией.

«Также надо знать географию: у Украины самая протяженная граница с Российской Федерацией, экономика Украины интегрирована с РФ. У нас есть общая история, культура и, как бы кому ни хотелось, язык, на котором хотят говорить большинство жителей Украины», — добавил глава Госдумы.

Заявление Зеленского также прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, будущий президент «вновь затянул заунывную «Петину песню», которую все слушали последние пять лет.

«Ведь итоги голосования показали: вопрос с Крымом закрыт для миллионов украинцев. Их волнует мир в Донбассе, объединение страны, а не очередной виток националистических маршей и лозунгов», — сказал депутат в интервью RT.

Ранее 18 мая Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины, однако пообещал, что путь будет долгим. Будущий глава государства напомнил, что 18 мая исполняется 75 лет с начала депортации крымских татар. По его словам, сейчас крымские татары вновь стали жертвами репрессий.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией. В Москве неоднократно указывали, что референдум прошел с соблюдением международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.