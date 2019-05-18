Пушков назвал слова Зеленского о возвращении Крыма белибердой

Российский сенатор Алексей Пушков считает «риторической белибердой» обещания избранного президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым. Об этом он написал на своей странице в Twitter в субботу, 18 мая.

«Не удивлюсь, если весь запал нового президента Украины уйдет в демагогию — в пустые разговоры о достоинстве и чести, освобождении родины крымских татар от некой оккупации и прочую риторическую белиберду. Как бы эта зона не стала единственной, где проявит себя Зеленский», — отметил он.

Ранее 18 мая Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины, однако пообещал, что путь будет долгим. Будущий глава государства напомнил, что 18 мая исполняется 75 лет с начала депортации крымских татар. По его словам, сейчас крымские татары вновь стали жертвами репрессий.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией. В Москве неоднократно указывали, что референдум прошел с соблюдением международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

После воссоединения президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после принятия документа сотни семей реабилитированных народов были обеспечены жильем либо получили материальную помощь на строительство индивидуального жилья. Также были приняты решения о выделении земельных участков более чем 4 тыс. граждан.

В период с 1941 по 1944 год из Крыма депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов